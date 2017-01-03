Чебоксары, 3 января, 2017, 14:43 — ИА Регнум. Чувашия — один из 35 регионов России, где превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ. По данным Роспотребнадзора по Чувашии, с 23 по 29 декабря 2016 года в республике зарегистрировано 8037 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 649,9 на 100 тыс. населения, превысил среднемноголетний уровень 1,5 раза, показатель заболеваемости предыдущей недели — на 18,9%.

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Среди заболевших 60% — это дети в возрасте до 17 лет.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в целом по республике на 18,9% и во всех возрастных группах: 0 — 2 года — на 28,1%, 3 — 6 лет — на 3,7%, 7 — 14 лет — 24,7%, 15 лет и старше — на 19,2%.

В целом по республике уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил недельный эпидемический порог на 11%, ниже эпидпорогов уровни заболеваемости среди детей 0 — 2 года на 24,5%, 3 — 6 лет — 40,2%, эпидпороги превышены среди детей 7 — 14 лет — 4,3%, лиц 15 лет и старше — на 86,%.

Высокие уровни заболеваемости гриппом и ОРВИ сохранялись в г. Чебоксары (1057,6 случаев на 100 тыс. населения), г. Новочебоксарск (972,2), г. Шумерля (617,8).

Всего госпитализировано 280 больных ОРВИ (на предыдущей неделе — 233), из них 76,4% (214) — дети до 14 лет.

По республике за неделю лабораторно обследован 101 больной ОРВИ. Возбудители заболевания определены у 53 больных (52,5%), из них (с учётом микст-инфекций) у 46 — вирус гриппа А/H3N2, вирус гриппа В — 1, вирусы парагриппа — 10, аденовирус — 5.

Лабораторно с 48-й недели грипп подтверждён у 86 больных в 12 муниципальных образованиях (г. Чебоксары, г. Алатырь, г. Канаш, г. Шумерля, Аликовский, Батыревский, Канашский, Чебоксарский, Моргаушский, Шемуршинский, Цивильский и Ядринский районы).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, превышение недельных эпидемиологических порогов по гриппу и ОРВИ зафиксировано в 35 регионах России. Самые высокие показатели заболеваемости — в Ямало-Ненецком АО, Чувашии, Северной Осетии, Тюменской области.