Калуга, 3 января, 2017, 12:29 — ИА Регнум. У стен храма в честь святого Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна в Калуге 2 января состоялось открытие «Рождественского вертепа». Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 3 января, в информационно-издательском отделе Калужской епархии.

Фрагмент «Рождественского вертепа» (фото: пресс-служба Калужской епархии)

По многолетней традиции, открыл первый Рождественский вертеп митрополит Калужский и Боровский Климент. Глава Калужской митрополии сердечно поздравил всех пришедших к храму разделить радость приближающегося праздника с наступившим новолетием и с грядущим Рождеством Христовым.

Владыку Климента и гостей праздника приветствовали воспитанники воскресной школы, которые исполнили рождественские колядки и стихи.