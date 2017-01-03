Вашингтон, 3 января, 2017, 10:28 — ИА Регнум. Американская супружеская пара из Техаса подала в суд на технологическую компанию Apple, обвинив её в причастности к гибели своей пятилетней дочери. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает ABC.

Детская игрушка

Сообщается, что граждане США Джеймс и Бетани Модисетт подали в Верховный суд Калифорнии иск против Apple. Они утверждают, что американская технологическая кампания причастна к гибели их дочери Морайи.

Девочка погибла в дорожно-транспортном происшествии, случившемся в декабре 2014 года. Автомобиль, в котором ехала семья Модисетт, остановился по требованию полиции. В этот момент сзади в него врезался тяжелый внедорожник.

В ходе разбирательства выяснилось, что водитель внедорожника просто не заметил, что впереди проводится полицейская спецоперация и остановился автомобиль, так как был занят разговором по своему iPhone с использованием приложения FaceTime.

Автомобиль Модисеттов сильно пострадал. Трое членов семьи — мать, отец и одна из дочерей получили серьезные ранения. Пятилетняя Морайя скончалась.

В своем иске Модисетты утверждают, что компания Apple не предприняла необходимые меры для того, чтобы заблокировать использование на iPhone отвлекающих водителей приложений во время движения по скоростным магистралям. В иске указывается, что все технические возможности для этого уже существовали.