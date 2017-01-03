Москва, 3 января, 2017, 10:17 — ИА Регнум. Минсельхозом России подготовлено распоряжение правительства России, которым утверждаются правила предоставления кредитов организациям АПК по льготной ставке не более 5%, сообщили в Минсельхозе РФ.

Иван Гринюк. На полевом стане. 1949

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил соответствующее постановление правительства. Субсидии планируется предоставлять, начиная с 1 января 2017 года.

В ближайшее время Минсельхоз России планирует подписать с уполномоченными банками соглашения по реализации нового механизма льготного кредитования.