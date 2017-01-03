Москва, 3 января, 2017, 09:49 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации выпустило распоряжение о присвоении Московскому военно-музыкальному училищу имени народного артиста России, художественного руководителя ансамбля имени Александрова Валерия Халилова, который погиб в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи. Распоряжение опубликовано сегодня, 3 января, на официальном сайте правительства России.

Voopk Валерий Михайлович Халилов

«Подписанным распоряжением Московскому военно-музыкальному училищу присвоено имя выдающегося военного музыканта, генерал-лейтенанта В.М. Халилова», — сказано в документе.

Напомним, самолет Минобороны РФ Ту-154, летевший из Москвы в Сирию и сделавший остановку на дозаправку в Сочи, упал в Черное море. На борту самолета находились 92 человека. Большинство из них — артисты ансамбля имени Александрова. Также в самолёте было девять журналистов и известный филантроп, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная, как Доктор Лиза.

Все находившиеся на борту самолета погибли.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров распорядился присвоить детской клинической больнице в Грозном имя Елизаветы Глинки. Также Кадыров наградил Халилова посмертно медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой».