Москва, 3 января, 2017, 08:51 — ИА Регнум. Московскому военно-музыкальному училищу присвоено имя выдающегося военного музыканта генерал-лейтенанта Валерия Михайловича Халилова. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Voopk Валерий Михайлович Халилов

Кроме того, присвоением училищу почётного наименования отмечаются особые заслуги Московского военно-музыкального училища в подготовке специалистов с музыкальным профессиональным образованием для Военно-оркестровой службы Вооружённых сил РФ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, утром 25 декабря самолет Ту-154, принадлежавший министерству обороны России, потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта «Адлер» в Сочи. На борту самолета находились 92 человека — военные, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова под руководством Валерия Халилова, журналисты трех российских телеканалов и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Все они погибли. Возбуждено и расследуется уголовное дело.