Серов, Свердловская область, 2 января, 2017, 22:53 — ИА Регнум. В городе Серове Свердловской области несколько граждан получили травмы, катаясь на ледяной горке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

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Информацию озвучило одно из СМИ. Сейчас следователи проводят по факту публикации доследственную проверку.

Предварительно известно, что одна из ледяных горок оказалась залита с нарушением правил безопасности. В результате не менее пяти человек получили ушибы, переломы и сотрясение головного мозга.

Как сообщает Life.ru, горка находится возле местного дворца культуры. Пострадавшими оказались дети. Сейчас опасная горка закрыта.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД России по Свердловской области, полиция Серова ещё 1 января, до ЧП, выявила ненадлежащее состояние данной горки и закрыла её для использования, выставив ограждение. Тем не менее, граждане продолжали кататься. Сейчас в полиции Серова обрабатывают информацию из медицинских учреждений. Заявлений от пострадавших не поступало.