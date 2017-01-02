Магас, 2 января, 2017, 22:17 — ИА Регнум. Бытовая ссора стала причиной убийства известного сотрудника СМИ Амерхана Кокурхоева в Ингушетии. Об этом в понедельник, 2 января, написал глава республики Юнус-Бек Евкуров на своей странице в Instagram.

Михай Мункачи. Убийство. 1882 — 1887

«Правоохранительные органы занимаются расследованием этого преступления, — пишет глава республики. — Виновник убийства известен и находится в розыске. Его родным предложено склонить его к явке с повинной».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 января в Сунженском районе Ингушетии был убит журналист и телеведущий Амерхан Кокурхоев.

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