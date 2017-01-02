Сергиев Посад, Московская область, 2 января, 2017, 21:21 — ИА Регнум. Тело новорожденного ребенка (девочки) обнаружено в Сергиево-Посадском районе Подмосковья. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Московской области.

Детская бутылка

«02 января в правоохранительные органы Сергиево-Посадского района поступила информация о том, что в поселке Новый обнаружено тело новорожденного ребенка», — говорится в сообщении.

По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку.

«Следователями назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе медицинская экспертиза», — говорится в сообщении.