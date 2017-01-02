Лондон, 2 января, 2017, 19:59 — ИА Регнум. 2 января на стадионе «Стэдиум оф Лайт» был разыгран матч 20-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) между «Сандерлендом» и «Ливерпулем». В итоге матч закончился вничью — 2:2.

Liverpoolfc.com Дэниэл Старридж

«Мерсисайдцам» нужны очки, чтобы продолжать борьбу с «Челси» за чемпионство. «Черным котам» необходима победа, чтобы выбраться из зоны вылета. «Ливерпуль» является самой забивной командой сезона 2016/17 в Англии — 46 мячей после 19-ти туров. «Сандерленд» — самая малозабивная — 17 мячей. Также хозяева являются самой пропускающей командой в лиге — 35 пропущенных мячей.

Итак, уже на 19-й минуте матча английский нападающий Дэниэл Старридж забил гол головой после ассиста Деяна Ловрена.

Сегодня исполняется 4 года с момента подписания Старриджа «Ливерпулем» в сезоне 2012/13 за 14,25 млн евро из «Челси».

На 25-й минуте английский форвард Джермейн Дефо реализовал пенальти — 1:1.

На 72-й минуте матча после розыгрыша углового у ворот «черных котов» сенегальский инсайд (атакующий фланговый полузащитник) Садио Мане забил второй мяч «мерсисайдцев» в этой встрече — 1:2.

Джермейн Дефо на 84-й минуте оформил дубль, забив свой второй мяч в этой игре — 2:2.

На данный момент «Ливерпуль» идет на 2-м месте и имеет 44 очка после 20-го тура АПЛ, что на 5 меньше, чем у лидера турнирной таблицы. «Сандерленд» после 20-го тура набрал 16 очков и остался 18-й позиции в зоне вылета в Чемпионшип.

Составы на матч:

«Ливерпуль»: Миньоле, Клаван, Ловрен, Милнер, Клайн, Джан, Вейналдум, Лаллана, Фирмино, Старридж, Мане (главный тренер команды — Юргенн Клопп).

«Сандерленд»: Манноне, Ван Анхольт, О'Ши, Джилабоджи, Лав, Родвелл, Н'Донг, Ларсон, Янузай, Дефо, Борини (главный тренер команды — Дэвид Мойес).

Главный арбитр матча: Тэйлор Энтони.

Голы: Старридж 19 — 0:1, Дефо (пен) 25 — 1:1, Мане — 1:2, Дефо (пен) 84 — 2:2.