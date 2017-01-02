Казань, 2 января, 2017, 19:57 — ИА Регнум. В Казани отменены этапы Кубка мира по сноуборду в дисциплинах кросс и параллельный гигантский слалом. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

LG전자 Сноубордист на соревнованиях по слалому

Соревнования, которые должны были состояться с 24 по 26 февраля, не состояться из-за финансовых проблем.

«Федерация сноуборда России совместно с FIS ищут возможность проведения этапа в другом российском городе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в качестве альтернативных вариантов называются Москва и Екатеринбург.