Берлин, 2 января, 2017, 18:54 — ИА Регнум. Гражданин Сирии, подозреваемый в планировании теракта на Новый год, задержан в Германии. Об этом, как передает RT, сообщают правоохранительные органы немецкого Саарбрюккена.

Советский плакат

«38-летний Хасан А. собирался снабдить транспортное средство знаками отличия, характерными для полицейских автомобилей, и наехать на толпу», — говорится в сообщении.

По мнению следователей, задержанный мужчина якобы поддерживал контакт с вероятным сторонником террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Гражданин Сирии в ходе допроса заявил, что всего лишь хотел инсценировать теракт, чтобы получить от боевиков финансовые средства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря 2016 г. грузовик с польскими номерами протаранил рождественскую ярмарку в центре Берлина вместе с собравшимися там людьми. В результате инцидента погибли 12 человек, еще 48 были госпитализированы с ранениями различной тяжести.

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