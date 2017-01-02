Могадишо, 2 января, 2017, 17:30 — ИА Регнум. Жертвами двух взрывов заминированных автомобилей в столице Сомали Могадишо стали не менее четырех человек. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС.

Heimo Liendl Могадишо, Сомали

«Один из взрывов произошел около контрольно-пропускного пункта (КПП) миротворческой миссии, — говорится в сообщении. — Другой — возле находящегося неподалеку отеля».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 января в столице Сомали террорист-смертник привел в действие взрывное устройство во время обследования его машины на блокпосту, расположенному в нескольких сот метрах от главной базы миротворческой миссии Африканского союза.

По предварительным данным, в результате инцидента погибли три человека.

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