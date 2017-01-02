Санкт-Петербург, 2 января, 2017, 16:51 — ИА Регнум. Полузащитник сборной Бельгии и санкт-петербургского «Зенита» Аксель Витсель подписал контракт с китайским футбольным клубом «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Об этом, как передает «Чемпионат», сообщил сам спортсмен.

Fc-zenit.ru Аксель Витсель

«Это был трудный выбор, потому что, с одной стороны, была такая отличная команда и топ-клуб, как «Ювентус», но с другой — предложение для моей семьи, от которого я не мог отказаться», — сказал Витсель.

По данным иностранных СМИ, руководство китайской команды предложило Витселю четырёхлетний контракт с зарплатой 18 млн евро в год.

Ранее ряд СМИ сообщил, что полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель, выступающий за санкт-петербургский «Зенит», в ближайшем будущем может подписать контракт с каталонской «Барселоной».

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