Берлин, 2 января, 2017, 15:40 — ИА Регнум. Власти Германии допускают возможность участия законного президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада в переходном периоде сирийского урегулирования, но только в том случае, если его президентские полномочия будут сильно ограничены. Об этом сегодня, 2 января, заявил журналистам официальный представитель министерства иностранных дел Германии Мартин Шефер.

Deita.ru Башар Асад

Он подчеркнул, что германское правительство вполне допускает участие Асада в переходном периоде. «Мне кажется очевидным, что без серьёзного, массивного ограничения прерогатив президента Асада решения конфликта не будет», — добавил Шефер.

Также официальный представитель МИД ФРГ отметил, что политическое будущее Асада должен стать предметом обсуждения на переговорах по Сирии в Астане (Казахстан).

Стоит отметить, что германское участие в сирийском конфликте весьма незначительно, по сравнению с американским или британским. Но время от времени Берлин пытается демонстрировать великодержавные амбиции.