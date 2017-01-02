В подмосковном Раменском электропоезд сбил семью из трех человек
Раменское, Московская область, 2 января, 2017, 15:11 — ИА Регнум. В подмосковном Раменском электропоезд сбил семью из трех человек. Об этом сегодня, 2 января, сообщает Life.
ИА REGNUM
Электричка на железнодорожном переезде
Инцидент произошел на станции «47-й» километр рязанского направления Московской железной дороги. Семья из трех человек, в том числе ребенок, перебегала железнодорожные пути перед приближающимся электропоездом по деревянному настилу.
Отца семейства электропоезд сбил насмерть. Ребенок получил ранения и был госпитализирован. Мать практически не пострадала.
Начата доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.