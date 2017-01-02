Киев, 2 января, 2017, 14:16 — ИА Регнум. Заместитель министра Украины по делам «временно оккупированных территорий» Георгий Тука считает, что к середине 2018 года Украина сможет вернуть контроль над Донбассом. Об этом Тука написал в своем блоге на сайте издания «Новое время» сегодня, 2 января.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мощь

Тука пишет, что Россия якобы готова «отдать» Донбасс только на своих условиях. При этом он не поясняет, что имеется в виду. «Однако, уверен, Украине удастся перенять инициативу и реализовать свой сценарий возвращения оккупированных территорий. Очень надеюсь, что это произойдет уже в следующем году, максимум — к середине 2018», — сказано в сообщении замминистра.

При этом он подчеркнул, что для Украины критически важно сохранить поддержку США и Евросоюза.

Вернуть Донбасс Украина сможет потому, что у нее «есть желание» и «поддержка мирового сообщества».

Напомним, на Украине до сих пор считают, что воюют против России с лета 2014 года. При этом никто и никогда не видел российской армии на украинской территории и ни одного боестолкновения зафиксировано не было.

Более того, Украина продолжает закупать российский газ, правда, через посредников в виде стран Евросоюза.