Могадишо, 2 января, 2017, 13:15 — ИА Регнум.



Heimo Liendl Сомали

По меньшей мере три человека погибли в результате взрыва машина с террористом-смертником у блокпоста в столице Сомали, заявили в полиции страны. Об этом сообщает Associated Press.

По словам капитана Мохамеда Хуссейна, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство 2 января во время обследования его машины на блокпосту, расположенному в нескольких сот метрах от главной базы миротворческой миссии Африканского союза.

Сообщается также о втором взрыве и начавшейся перестрелке, тем не менее подобной информации об этом нет.

На данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракт, однако прежде за подобные актами насилия стояли боевики связанной с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) группировкой «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).