Москва, 2 января, 2017, 11:40 — ИА Регнум. Художественный фильм «Викинг» стал лидером российского проката по итогам праздничных выходных. По данным портала kinobusiness.com «Викинг» уже собрал в прокате 257 млн рублей.

Цитата из кф «Викинг». Реж. Андрей Кравчук. 2016. Россия Данила Козловский в роли князя Владимира

При этом, только за 1 января нового года «Викинг» заработал 142 млн рублей — это абсолютный рекорд для первого дня года. Ранее рекорд принадлежал ленте Сергея Бодрова «Седьмой сын», которая собрала 1 января 2015 года 124,1 млн рублей.

Второе место по сборам в эти выходные заняла лента продюсера Тимура Бекмамбетова «Ёлки-5», собрав 148,2 млн рублей.

Третье место у американской фантастической картины режиссера Мортена Тильдума «Пассажиры» — 135,7 млн рублей.

Картина «Викинг» повествует о пришествии к власти князя Владимира Святославича. Этот фильм уже посмотрел президент Российской Федерации Владимир Путин. Он остался доволен.