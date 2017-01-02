Анкара, 2 января, 2017, 10:19 — ИА Регнум.



Минобороны России Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

Авиация и артиллерия Турции нанесли удары по целям ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, в результате чего было уничтожено 22 боевика, заявили в армии страны 2 января. Об этом сообщает Reuters.

В свою очередь, авиация ВКС России нанесла удары по радикалам из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поблизости от города Эль-Баб.

Напомним, военная операция вооруженных сил Турции, получившая название «Щит Евфрата», проводится против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в приграничных с Турцией районах. Военнослужащие Турции осаждают город Эль-Баб.