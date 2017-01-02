Джакарта, 2 января, 2017, 09:04 — ИА Регнум.



А. Рустамаджи. Женщина с корзиной. 1960-е

Деловой партнер избранного президента США Дональда Трампа Хари Танусубибьо заявил о возможности того, что он выдвинет свою кандидатуру на пост президента Индонезии, сообщает The Guardian.

«Если не будет никого, кто бы, по моему мнению, мог справиться с проблемами страны, я, возможно, попробую стать президентом», — отметил он.

«Не для себя, для страны», — подчеркнул он, добавив, что стране, в которой проживает около 260 млн человек, необходим «честный лидер, способный решить проблемы страны».

Миллиардер и медиамагнат, известный в стране как Хари Тану, занимается постройкой двух объектов для компании Трампа — курорта на 100 гектаров на острове Бали, а также курорта в пригороде Джакарты. Оба проекта должны быть закончен в течение президентского срока Дональда Трампа.