Багдад, 2 января, 2017, 08:31 — ИА Регнум.



The U.S. Army Мосул, Ирак

Президент Франции Франсуа Олланд прибыл 2 января с официальным визитом в Ирак, где Париж принимает участие в борьбе с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает Europe1.

В ходе его визита, программа которого до последнего держалась в секрете, будут приняты меры максимальной безопасности. Главу Елисейского дворца сопровождает министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан. Олланд обсудит вместе с премьер-министром Ирака Хайдером Аль-Абади ситуацию в Мосуле, втором по величине городе страны, который Багдад пытается освободить от захвативших его радикалов.

Напомним, визит главы Французской республики проходит на фоне недавнего теракта в столице Ирака, в результате которого погибло около 30 человек, несколько десятков получили ранения. Ответственность за акт насилия на себя взяла группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).