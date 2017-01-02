Москва, 2 января, 2017, 03:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пригласил на новогоднюю елку в Кремль всех детей прибывших из США сотрудников заграничных учреждений. Об этом журналистам сообщили в администрации президента.

Kremlevskaya-elka.mtuf.ru Снегурочка и Дед Мороз. Кремлёвская ёлка

Возвращающимся российским дипломатам сообщил о приглашении Путина командир специального самолета на пути из США.

Напомним, что воздушное судно с дипломатами вылетело из США 1 января около 17:00. Как ранее передавало ИА REGNUM, уже сегодня, 2 января, специальный самолет приземлился в Москве.

29 декабря администрация уходящего американского лидера Барака Обамы приняла решение о введение новых санкций в отношении РФ за то, что, по мнению Белого дома, во время президентских выборов «российские хакеры» устроили кибератаки, а также за «давление на американских дипломатов» в России.

В ответ на это Владимир Путин не стал высылать американских дипломатов из РФ. Но подчеркнул, что у Москвы есть все основания для адекватного ответа. Россия оставляет за собой право на ответные меры, но не будет опускаться до уровня «кухонной» дипломатии, отметил глава государства. Путин пригласил детей американских дипломатов на елку в Кремль.