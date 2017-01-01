Украина, 1 января, 2017, 20:51 — ИА Регнум. Президент Украины Петро Порошенко пообещал военнослужащим в Мариуполе, что «украинская оккупация» — временна. Об этом, как передает РИА Новости, украинский лидер заявил в субботу, 31 декабря.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«Дорогие наши соотечественники, украинская оккупация — это временно, — заявил Порошенко. — Мы обязательно объединимся. Украина едина. Слава Украине».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война на территории Украины вспыхнула в апреле 2014 г. после того, как ДНР и ЛНР восстали против государственного переворота в Киеве.

Новые власти Украины объявили режим «антитеррористической операции» («АТО») в Донбассе и направили против мирных жителей региона армию и карательные батальоны.