Москва, 1 января, 2017, 19:30 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин выразил соболезнования главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с терактом в ночном клубе в Стамбуле. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника, — говорится в телеграмме соболезнования. — Но террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали. Наш общий долг — дать решительный отпор террористической агрессии».

Путин также подчеркнул, что в борьбе с терроризмом РФ была и остается надежным партнером Турции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в новогоднюю ночь в Стамбуле неизвестный вооруженный мужчина ворвался в ночной клуб и расстрелял его посетителей. По последним данным, погибли 39 человек, еще 69 получили ранения.

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