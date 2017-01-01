«Уотфорд» уступил «Тоттенхэму» в матче АПЛ
Лондон, 1 января, 2017, 18:59 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Уотфорд» на своем поле уступил «Тоттенхэм Хотспур» в матче девятнадцатого тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая 1 января в Уотфорде, завершилась со счетом 1:4.
Dave
Футбол
В составе победителей голевыми действиями отметились Харри Кейн (дубль) и Делле Алли (дубль). Единственный гол у хозяев забил Юнес Кабул.
После девятнадцати матчей чемпионата Англии «Тоттенхэм» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков. Клуб «Уотфорд», набравший 22 балла, находится на 13-й позиции.
Английская Премьер-лига (АПЛ). 19-й тур
«Уотфорд» (Уотфорд) — «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) — 1:4.
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