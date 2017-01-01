Махачкала, 1 января, 2017, 18:41 — ИА Регнум. В посёлке Ярыксу Новолакского района Дагестана снят режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщил РИА «Дагестан» представитель оперативного штаба НАК республики.

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«Сотрудники силовых структур завершили спецмероприятия в селе Ярыксу Новолакского района Дагестана, — сказал представитель оперативного штаба. — Режим КТО, введенный 1 января в 2:15 мск, отменен».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 января источник в правоохранительных органах сообщил, что в Дагестане в ходе оперативно-розыскных мероприятий были ликвидированы двое боевиков.

Отмечается, что спецоперация силовиков проводилась на окраине села Ямансу Новолакского района.

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