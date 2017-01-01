Псков, 1 января, 2017, 18:17 — ИА Регнум. Новый, 2017 год у главной ёлки Пскова на Октябрьской площади города встретили тысячи горожан. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, на площади состоялась концертная программа с участием ансамбля «Малиновская банда» из Великого Новгорода. Завершилось празднование 7-минутным фейерверком.

jill111 Новогодняя ель

Безопасность граждан, а также общественный порядок в областном центре обеспечивали более 300 сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии, а также члены народных дружин.

По данным дежурной части УМВД России по Псковской области, массовые новогодние торжества обошлись без чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка.

Напомним, новогодние мероприятия в Пскове начались с 11 декабря и продлятся до завершения каникул. В программе — около 50 мероприятий в учреждениях культуры и образования города.