Тбилиси, 1 января, 2017, 17:49 — ИА Регнум. Власти США будут продолжать оказывать поддержку Грузии. Об этом, как передает ТАСС, заявил сенатор Джон Маккейн журналистам в Тбилиси.

United States Congress Джон Маккейн

«США и далее продолжат поддержку свободы, суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках международно признанных границ страны», — сказал Маккейн, прибывший в Грузию с двухдневным рабочим визитом.

Ожидается, что Маккейн в ближайшее время проведет встречи с грузинским лидером Георгием Маргвелашвили, премьер-министром страны Георгием Квирикашвили и министром обороны Леваном Изория.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 декабря сенатор-республиканец Джон Маккейн во время своего посещения эстонской столицы заявил, что США продолжат обеспечивать безопасность Балтийского региона и НАТО.

«Я думаю, что присутствие американских солдат здесь, в Эстонии — это знак того, что мы верим в то, во что верил Рональд Рейган — заявил Маккейн. — Это мир, добытый силой».