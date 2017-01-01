Великий Новгород, 1 января, 2017, 17:45 — ИА Регнум. В 2017 году в Великом Новгороде первой на свет появилась девочка, а всего в новогоднюю ночь в городе родилось восемь детей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Новгородской области Сергея Митина, глава региона посетил в роддоме на улице Державина маму девочки, появившейся на свет в 1 час 40 минут ночи.

Кирилл Лемох. Родительская радость

Дочь боровичанки Карины Сидоровой — первый ребёнок в семье. Родители решили назвать дочь Элеонорой. Губернатор подарил для новорождённой коляску и вручил памятный знак «Родившейся на Новгородской земле».

В 2016 году, по предварительной статистике новгородских органов ЗАГС, в Новгородской области родилось более 6600 детей.