Киев, 1 января, 2017, 17:34 — ИА Регнум. Гражданин Российской Федерации (РФ), разыскиваемый Интерполом, задержан 31 декабря в аэропорту Борисполь в Киеве. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

Informator.news Украинские пограничники

«35-летний гражданин РФ с мая 2014 г. разыскивался в рамках проведения мероприятий по поиску преступников по линии Интерпола для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с участием в террористической группировке», — говорится в сообщении ведомства.

Имя задержанного не сообщается. Для дальнейших следственных мероприятий гражданин РФ передан сотрудникам полиции.