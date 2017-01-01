Украина, 1 января, 2017, 16:51 — ИА Регнум. Украинская оккупация — это временно. Об этом, как передает РИА Новости, заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая 31 декабря перед военнослужащими в Мариуполе.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

«Дорогие наши соотечественники, — заявил Порошенко. — Украинская оккупация — это временно. Мы обязательно объединимся. Украина едина. Слава Украине».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на территории Украины вспыхнула гражданская война. Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР), которые не поддержали государственный переворот в Киеве, провозгласили себя независимыми территориями.

После этого новые власти Украины объявили о начале проведения «антитеррористической операции» («АТО») в Донбассе.

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