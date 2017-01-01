Оренбург, 1 января, 2017, 15:36 — ИА Регнум. В Оренбуржье на трассе Оренбург — Орск введено ограничение движения транспорта. Оно действует с 23:00 по местному времени 31 декабря на участке дороги Р-336 с 170 по 260 километр, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

Леонид Соломаткин. Зима. Метель. 1876

Также ограничено движение и на некоторых других трассах. Развёрнуты пункты обогрева. Причиной чрезвычайных мер стали снежные заносы.

Уже 1 января сотрудники МЧС оказали помощь 10 автомобилям на опасных участках трасс. Также они организовали сопровождение дежурных бригад энергетиков и газовиков к участкам аварийных отключений.