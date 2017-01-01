Санкт-Петербург, 1 января, 2017, 13:19 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в ночь на 1 января во Фрунзенском районе. Участниками столкновения стали легковой Opel и пассажирский автобус маршрута №12.

Volgograd.newsbomb.ru Автомобиль после аварии

По данным ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, авария случилась у дома 2 по улице Белы Куна. На месте ЧП работали четыре спасателя, оказывая техническую помощь в ликвидации последствий ДТП.

Как уточнили позже в дорожно полиции, столкновение легкового автомобиля и автобуса произошло в 04:15.

«Рядом с домом 3/1 по улице Белы Куна водитель Opel Corsa по неизвестной причине вывел машину на встречную полосу», — отмечает сайт «Водитель Петербурга».

В результате лобового столкновения с рейсовым автобусом погибли 28-летний водитель иномарки и его 32-летняя пассажирка. Водитель автобуса и его пассажиры не пострадали. Ведется проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, возможно, в этом ДТП был третий участник, который и стал причиной трагедии, вытолкнув Opel на встречную полосу под автобус.