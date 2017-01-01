Стамбул, Турция, 1 января, 2017, 04:20 — ИА Регнум. В результате нападения вооруженного бандита на ночной клуб в Стамбуле погибли по меньшей мере 35 человек, в том числе один полицейский. Об этом сообщил губернатор Стамбула Васипа Шахина, передает в воскресенье, 1 января, турецкий портал Habertürk.

Алексей Саврасов. Могила (фрагмент). 1870-е

По словам губернатора, террорист начал стрельбу около 01:15, расстреляв сначала охрану ночного клуба, а затем открыл огонь по находившимся внутри посетителям. По имеющейся у чиновника информации около 35 человек погибли на месте, в том числе один сотрудник полиции. Не менее 40 человек получили ранения различной степени тяжести.

К месту трагедии прибыли десятки машин скорой помощи, все пострадавшие доставлены в клиники.

В ночном клубе в настоящее время работают полицейские. Ведутся поиски преступника, которому удалось покинуть место происшествия.

В турецких СМИ появлялась также информация о том, что преступников было двое и они были одеты в костюмы Санта-Клауса. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.