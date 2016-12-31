Оттава, 1 января, 2017, 02:56 — ИА Регнум. Пилот самолета авиалиний Sunwing Airlines был снят с рейса из-за сильного алкогольного опьянения. Инцидент произошел в международном аэропорту Калгари в канадской провинции Альберта в субботу, 31 декабря, сообщает англоязычный сайт RT.

Jetstar Airways Кабина пилотов в самолёте

Необычное поведение пилота заметили его коллеги, после того, как мужчина поднялся на борт, предварительно пройдя предполётный контроль. По сообщениям очевидцев, мужчина вел себя странно, а затем и вовсе заснул. Прибывшие на место полицейские эксперты констатировали трехкратное превышение нормы алкоголя в крови.

Самолет Boeing 737 должен был покинуть Канаду рано утром субботы, 31 декабря, и отправиться в Мексику. На борту лайнера находились 99 пассажиров.

Ранее 31 декабря, аналогичный случай произошел на борту индонезийского лоукостера Citilink. Командир корабля также прошел предвзлетную проверку и поднялся на борт корабля, однако, по словам очевидцев, мужчина двигался неровно и не мог связно говорить. Некоторые пассажиры изъявили желание покинуть самолет, в связи с чем вылет был задержан, а нетрезвый пилот передан в руки полицейских.

По результатам расследования нарушитель был уволен, а президент и исполнительный директор авиаперевозчика подали в отставку.