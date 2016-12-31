Москва, 1 января, 2017, 01:36 — ИА Регнум. Дипломатическое урегулирование сирийского кризиса — «чрезвычайно трудный процесс», и потому не стоит «напускать тумана» и подвергать сомнению достигнутые договоренности. С таким призывом к членам Совбеза ОНН в субботу, 31 декабря, обратился постпред РФ в ООН Виталий Чуркин после принятия резолюции по Сирии, сообщают «Вести».

cafepampas Туман

«Если не хотите помочь или не можете помочь, то, пожалуйста, тогда тумана не напускайте, — обратился к коллегам в ООН российский дипломат. — Не надо ставить под сомнение какие-то договоренности, которые были достигнуты, как-то пытаться их интерпретировать».

Чуркин попросил также не повторять давно устаревшие клише, и напомнил, что любые усилия, прикладываемые дипломатами на пути к достижению мира на территории Сирийской Арабской Республики представляют собой «чрезвычайно трудный процесс», а все, чего удается достичь, «дается колоссальным трудом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 декабря в Совете Безопасности ООН была принята резолюция в поддержку договоренностей о прекращении огня в Сирии. Документ, представленный Россией и Турцией, поддержали все 15 стран-членов Совбеза ООН.