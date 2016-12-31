Каракас, 1 января, 2017, 00:29 — ИА Регнум. Николас Мадуро был вынужден пойти на новые уступки оппозиции. Отказ от них означал бы срыв переговоров об урегулировании внутриполитического конфликта, сообщает Diario El Pais.

Agencia de Noticias ANDES Николас Мадуро

Освобождено несколько оппозиционных активистов — участников протестных акций, которые прошли в феврале 2014 года. Также, выпущен из тюрьмы экс — кандидат на пост президента Венесуэлы на выборах 2006 года Мануэль Росалес.

В начале уходящей недели венесуэльская оппозиция отказалась продолжать переговоры, начатые при посредничестве Ватикана, если Николас Мадуро не пойдет на уступки, сообщает Reuters. Кроме этого, лидеры оппозиции заявили о начале «нового этапа гражданского неповиновения».

В свою очередь, Николас Мадуро заявил, что Венесуэла намерена закупить российскую и китайскую военную технику и оружие в том числе для подавления беспорядков. Это оснащение поступит в распоряжение сил специального назначения. Президент Венесуэлы также отметил, что министр обороны страны в скором времени посетит Россию и Китай, чтобы подписать соглашения о поставках вооружения, комментирует Globo.