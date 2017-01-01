Лондон, 1 января, 2017, 03:07 — ИА Регнум. Создатель британского сериала «Шерлок» Стивен Моффат сказал, чего ожидать от нового сезона телефильма. По словам Маффота, новый выпуск будет более мрачным по сравнению с предыдущим, но не без шуток. Об этом создатель сериала рассказал в интервью ET.

Заставка телевизионного сериала «Шерлок (телесериал)»

«Я считаю, что он мрачнее. Тем не менее,… это все то же шоу. В нем все так же есть юмор и веселье», — сказал Маффот.

Он отметил, что ему очень приятно заниматься реальной историей. Дело в том, что год назад, выпуская специальную серию к Рождеству, создателям сериала пришлось отклониться в плане повествования. Однако теперь им удалось вернуться к самой истории, поделился Маффот.

Он также сказал, что новые серии по-настоящему удивят зрителей. Более того, создатель «Шерлока» призвал любителям сериала защищаться от спойлеров, потому что новый сезон «стоит того».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 1,8 и 15 января три эпизода четвертого сезона сериала «Шерлок» выйдут в эфир на телеканале BBC. По предварительным данным, на российском «Первом канале» график показа сериала будет таким же.