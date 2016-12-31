Киев, 31 декабря, 2016, 20:58 — ИА Регнум. Сенатор США Джон Маккейн 31 декабря получил от президента Украины Петра Порошенко наградной автомат украинского производства. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко на своей странице в соцсети Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Маккейн

«На передовой президент наградил сенатора Маккейна украинским оружием», — написал Цеголко, прикрепив соответствующее фото.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине в апреле 2014 г. вспыхнула гражданская война. Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР), которые не поддержали госпереворот в Киеве, провозгласили себя независимыми территориями.

После этого новые власти Украины объявили о начале проведения «АТО» в Донбассе.