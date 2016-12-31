Москва, 1 января, 2017, 00:10 — ИА Регнум. Около 60 тыс. пассажиров встречают Новый год в российских поездах дальнего следования. Чтобы обеспечить проезд при повышенном спросе в это время, было назначено 562 рейса дополнительных поездов. Об этом сообщили в РЖД.

hpgruesen Поезд

Наиболее востребованный поезда — из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Саратова, Волгограда, Владивостока, Красноярска, Ростова, Адлера, Новороссийска, Архангельска, Петрозаводска. Дополнительные рейсы были запушены как раз из этих городов.

Сообщение Москва — Санкт-Петербург с Рижского вокзала традиционно оказалось самым востребованным. По этому маршруту были назначены дополнительные поезда на 30 декабря, 2, 3, 4, 5, 6 января и поезд отправлением 7 января.

В целом основной спрос на перевозки пришелся на 30 декабря. В этот день 380 тыс. пассажиров, из которых 100 тыс. из Москвы и более 30 тыс. из Петербурга, отправились с вокзалов и станций страны.