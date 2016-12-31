Вашингтон, 31 декабря, 2016, 17:49 — ИА Регнум. Миллиардер Дональд Трамп, победивший 8 ноября на президентских выборах в США, поздравил с наступающим Новым годом своих сторонников и недоброжелателей.

Дональд Трамп

«Счастливого Нового года всем, включая моих многих врагов и тех, кто боролся со мной и проиграл, и теперь не знает, что делать» — написал политик на своей странице в Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 декабря 2016 г. глава Российской Федерации Владимир Путин поздравил действующего и избранного президентов США — Барака Обаму и Дональда Трампа с наступающим Новым годом.

«Поздравляю его (Барака Обаму) и членов его семьи с наступающим Новым годом, — сказано в телеграмме российского лидера. — Поздравляю и избранного президента Дональда Трампа, весь американский народ!».