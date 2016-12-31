Москва, 31 декабря, 2016, 17:17 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в соцсети Facebook поздравила граждан Российской Федерации с наступающим Новым годом.

2017

«Дорогие и любимыми друзья! С наступающим Новым годом, — написала Захарова. — Желаю нам всем мира и любви. Будем сильнее любить и дорожить друг другом — будет мир. Я в этом уверена».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 декабря президент РФ Владимир Путин поздравил действующего и избранного президентов США — Барака Обаму и Дональда Трампа с наступающим Новым годом.

«Поздравляю его (Барака Обаму) и членов его семьи с наступающим Новым годом, — сказано в телеграмме Путина. — Поздравляю и избранного президента Дональда Трампа, весь американский народ!».

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