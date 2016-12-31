Дамаск, 31 декабря, 2016, 16:44 — ИА Регнум. В Сирии в ночь на 31 декабря нанесены авиаудары по маршруту поставок нефти, который использует террористическая организация «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на местные СМИ.

Минобороны России Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

«Военные самолеты (Воздушно-космических сил России) атакуют объекты в провинции Хомс по пути к городу Ракка», — говорится в сообщении.

Отмечается, основным атакам подверглись позиции ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в богатых углеводородами населенных пунктах Сукхана и Арак (провинция Хомс). В результате налета было уничтожено несколько транспортных средств террористов.

Официально эту информацию российская сторона пока не комментирует.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военная операция ВКС РФ в Сирии началась 30 сентября 2015 г. С тех пор почти каждый день российские самолеты совершают боевые вылеты и поражают объекты террористов в САР.