Москва, 31 декабря, 2016, 16:24 — ИА Регнум. Боец MMA Расул Мирзаев, на которого 31 декабря было совершено вооруженное нападение в Москве, вышел из квартиры, чтобы встретить свою знакомую. Об этом сообщили друзья спортсмена телеканалу РЕН ТВ.

Удар

«Боец Расул Мирзаев вышел из своей квартиры, чтобы встретить некую знакомую, — говорят друзья спортсмена. — Именно в этот момент на него и было совершено нападение».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 декабря на улице Восточная в Москве трое вооруженных мужчин напали на бойца MMA Расула Мирзаева. Спортсмена избили и ранили из травматического пистолета. Злоумышленники скрылись.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят по данному факту проверку.

Читайте также: В Москве совершено нападание на бойца ММА Расула Мирзаева

Читайте также: Боец Мирзаев прооперирован после нападения