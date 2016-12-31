Великий Новгород, 31 декабря, 2016, 16:06 — ИА Регнум. В Великом Новгороде 30 декабря завершили строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на улице Псковской, который возводился по социальной спортивной программе «Единой России» с 2011 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, объект достраивала компания «Трест-2».

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Губернатор региона Сергей Митин поблагодарил строителей, отметив, что они за четыре месяца проделали «колоссальную работу»: завершили долгострой, который стоял долгие годы. «Общестроительные работы на спортивном центре закончены. После новогодних праздников спортивный центр могут начать обживать спортсмены: завозить и устанавливать тренажеры и оборудование. Надеюсь, что с февраля спортивный центр начнут посещать новгородцы», — сообщил Митин, отметив, что в день здесь могут заниматься около 500 человек.

В новом спортивном центре будут тренироваться воспитанники спортшколы олимпийского резерва «Манеж» — по спортивной гимнастике и спортивной акробатике. Здесь также будут организованы занятия для детей и оздоровительные программы для взрослых.

Спортивный центр включает в себя один большой спортивный зал, зал хореографии, зал общефизической подготовки, методический и медицинский кабинеты, административные, бытовые и технические помещения.

Торжественное открытие и начало работы спортивного центра планируется в феврале 2017 года после установки спортивно-технологического оборудования.

Напомним, строительство ФОКа началось в 2011 году с привлечением средств федерального бюджета по программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации», направленной на строительство спортивных объектов для подготовки спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.

Спорткомплекс должны были ввести в эксплуатацию ещё в 2013 году, но из-за недобросовестных подрядчиков строительство неоднократно останавливалось. В конце прошлого года объект из собственности муниципалитета передали в собственность региона.