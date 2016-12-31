Гавана, 31 декабря, 2016, 15:48 — ИА Регнум. В Гаване открылась фотовыставка «Неизвестная Россия». На ней представлены дальние уголки Российской Федерации, сообщает Prensa Latina.

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Как заявил на открытии фотовыставки глава представительства Россотрудничества в Гаване Владимир Ярошевский, 2017 год объявлен Годом экологии и данное мероприятие приурочено и к этому событию. Кроме того, Владимир Ярошевский отметил, что народы Кубы и России любят и ценят свою культуру и красоту природы.

В свою очередь, Хосе Перес, директор Музея Революции, где открылась фотовыставка, подчеркнул, что это мероприятие «еще более сблизит наши народы».