Пекин, 31 декабря, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин поздравил всех граждан Российской Федерации и президента России Владимира Путина с наступающим Новым годом.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

Си Цзиньпин отметил, что в уходящем 2016 году между Россией и Китаем усилились контакты на всех уровнях, укрепилось взаимодействие в международных делах, что, в свою очередь, привело к успехам в двусторонних отношениях.

Глава Китая выразил намерение и дальше сотрудничать с Россией по сопряжению Экономического пояса Шелкового пути и ЕАЭС, углублять практическое сотрудничество.

Пек5ин и дальше готов поддерживать стабильность отношений всеобъемлющего стратегического партнерства с Москвой.