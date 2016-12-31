Си Цзиньпин поздравил граждан России и Владимира Путина с Новым годом
Пекин, 31 декабря, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин поздравил всех граждан Российской Федерации и президента России Владимира Путина с наступающим Новым годом.
Kremlin.ru
Владимир Путин и Си Цзиньпин
Си Цзиньпин отметил, что в уходящем 2016 году между Россией и Китаем усилились контакты на всех уровнях, укрепилось взаимодействие в международных делах, что, в свою очередь, привело к успехам в двусторонних отношениях.
Глава Китая выразил намерение и дальше сотрудничать с Россией по сопряжению Экономического пояса Шелкового пути и ЕАЭС, углублять практическое сотрудничество.
Пек5ин и дальше готов поддерживать стабильность отношений всеобъемлющего стратегического партнерства с Москвой.