Москва, 31 декабря, 2016, 15:32 — ИА Регнум. В Совфеде возмущены тем, что писательница Лариса Ницой на Украине устроила скандал из-за того, что кассир в магазине разговаривала с ней на русском языке, передает корреспондент ИА REGNUM 31 декабря. «Лариса Ницой и ей подобные насаждают на Украине то, что гораздо хуже государственного национализма, носящего порой верхушечный характер, — национализм бытовой», — отметил член Совфеда Франц Клинцевич.

Дарья Антонова ИА REGNUM В книжном магазине

«Последний имеет свойство проникать во все поры общества, пропитывая его и разлагая изнутри, а потому особенно опасен. Лариса Ницой — это тот же «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) без всяких нюансов», — отметил сенатор.

«Называть ее детской писательницей — значит, оскорблять славные имена Корнея Чуковского, Самуила Маршака, Агнии Барто», — сказал Клинцевич.

Ранее Ницой спровоцировала скандал вокруг рыбок, нарисованных на стенах хирургического отделения детской больницы в Киеве. Женщину возмутило, что художественным персонажам дали русские имена. Ницой также предлагала спилить в киевском метро памятники Ломоносову, Пушкину и Горькому.