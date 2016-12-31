Калуга, 31 декабря, 2016, 14:20 — ИА Регнум. Главная городская новогодняя ёлка Калуги торжественно откроется на Театральной площади областного центра сегодня, 31 декабря, в 18:00. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской управы.

Нежность

На большом театрализованном представлении будет подведен итог уходящего Году российского кино. Под праздничный фейерверк, городской голова Константин Горобцов поздравит калужан и гостей города с наступающим, 2017 годом.

Между тем, более 60 тысяч жителей Калужской области принимают участие в свыше 400 официальных массовых новогодних мероприятиях. Так, по данным калужского областного управления МВД России, в местах проведения праздничных представлений, концертов, утренников и народных гуляний задействовано свыше полутора тысяч полицейских. На 25% увеличена плотность патрульно — постовых нарядов.

Полицейским оказывают помощь 40 бойцов Росгвардии и 400 представителей народных дружин и казачьих обществ. Подразделения всех силовых структур региона с 30 декабря переведены в режим повышенной готовности. Особое внимание уделено безопасности детских праздников и перевозок детей, а также соблюдению правил использования пиротехнических изделий в местах массовых гуляний.